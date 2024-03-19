رئيس جامعة مطروح: ذكرى العاشر من رمضان رمز العزة والكرامة

هنأ الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.



وأكد الدكتور مصطفى النجار أن انتصارات ذكرى العاشر من رمضان تمثل رمزا للعزة والكرامة، حيث سطر خلالها أبطالنا من رجال القوات المسلحة في شهر رمضان الفضيل ملحمة العبور في سبيل الدفاع عن الوطن واسترداد أراضيه.

كما تقدم رئيس جامعة مطروح بخالص التهنئة لجميع منسوبي الجامعة، ولجموع الشعب المصري العظيم بتلك المناسبة، داعيا المولى، عز وجل، أن يحفظ لمصرنا الحبيبة أمنها واستقرارها في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.