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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لملابس لافتة.. شيري عادل تثير الجدل بظهورها| شاهد

شيري عادل
شيري عادل

شاركت الفنانة شيري عادل، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

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وتألقت شيري عادل، مرتديه بنطال بسيط باللون الأسود مع بلوزة بألوان مميزة لتكشف عن جمالها وأناقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت شيري عادل، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها. 

كما اختارت شيري عادل، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور شيري عادل 

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