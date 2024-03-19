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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة في تحقيقات المتهم بإلقاء المولوتوف على جيرانه بـ الجيزة

مولوتوف
مولوتوف

تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة قيام مدمن بإضرام النيران في عدد من جيرانه بإلقاء المولوتوف عليهم في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

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مريض نفسي يلقي المولوتوف على جيرانه في الجيزة

حيث طلبت النيابة العامة في الجيزة الاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين مصابين بحروق جراء الحادث، وعرض المتهم على الطب النفسي لبيان مدى إصابته بمرض نفسي من عدمه.

 

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على الشاب المتهم بإلقاء الزجاجة المولوتوف، والذي تبيّن أنه يُعاني من مرض نفسي “انفصام الشخصية”، وذلك عقب ورود إشارة من المستشفى بوجود شخصين مصابين بحروق.

 

وأكد المصابان أمام أجهزة أمن الجيزة أن المتهم قام بالاعتداء عليهما اعتقادًا منه أنهما ينويان إيذاءه، وأكد شقيق المتهم على أن حالته النفسية غير مستقرة، مبينا تاريخه الطويل من الاضطرابات.

الجيزة الطب النفسي النيابة العامة مديرية امن الجيزة مرض نفسي

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