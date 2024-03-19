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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رضيعة تلفظ أنفاسها الأخيرة| تفاصيل اختناق لصغيرة في بولاق الدكرور

صدى البلد

لفظت طفلة رضيعة أنفاسها الأخيرة عقب اختناقها أثناء الرضاعة بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طفلة تبلغ من العمر شهر متوفاة نتيجة اختناق أثناء تناولها جرعة لبن زائدة من والدتها. 

 

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وبالانتقال والفحص وبالتقابل مع والدي الطفلة أفادا بأنه أثناء قيام والدة الطفلة بإرضاعها غافلها النعاس ولقيت الصغيرة مصرعها اختناقا باللبن ولم يشتبها في وفاتها جنائيا وجري التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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