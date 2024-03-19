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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دخلت في لوحة اعلانات ضخمة.. تفاصيل حريق تريلا على الطريق الصحراوي بالجيزة

اثار الحادث
اثار الحادث

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كواليس اشتعال النيران في سيارة نقل تريلا أعلى الطريق الصحراوي بالجيزة حيث تبين أن عجلة القيادة اختلت بيد قائدها ما ادي لاصطدامه بـ لوحة اعلانات ضخمة على الطريق وانفجار تانك بنزين السيارة واشتعال النيران بها. 

وحصل صدى البلد على صور سيارة نقل اشتعلت اعلى الطريق الصحراوي في الجيزة قبل نزلة الودي في مدينة الصف. 

وأخمد رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق سيارة نقل أعلى الطريق الصحراوى فى الجيزة ونقلت سيارة اسعاف السائق المصاب الى مستشفى اطفيح المركزي لتلقي العلاج. 

 

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قائدها بين الحياة والموت.. ننشر صور تريلا تفحمت على الطريق الصحراوي بالجيزة

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سيارة ربع نقل تطيح بـ4 أشخاص أعلى دائري ناهيا

وفور تلقى بلاغ يفيد اشتعال حريق سيارة تسببت فى توقف حركة السيارات فى الطريق الصحراوى، انتقلت على الفور سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين اشتعال النيران بسيارة نقل، وعلى الفور تمكنت سيارات الحماية المدنية من محاصرة الحريق والسيطرة عليه دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

حريق تريلا الطريق الصحراوي بالجيزة الطريق الصحراوي اشتعال النيران لوحة إعلانات الصف

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