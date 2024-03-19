قائدها بين الحياة والموت.. ننشر صور تريلا تفحمت على الطريق الصحراوي بالجيزة

حصل “صدى البلد”، على صور لسيارة نقل اشتعلت على الطريق الصحراوي في الجيزة قبل نزلة الودي في مدينة الصف.

واستطاع رجال الحماية المدنية، السيطرة على حريق سيارة نقل أعلى الطريق الصحراوى فى الجيزة، ونقلت سيارة إسعاف السائق المصاب لمستشفى أطفيح المركزي لتلقي العلاج.

وفور تلقي بلاغ يفيد اشتعال حريق سيارة تسببت فى توقف حركة السيارات فى الطريق الصحراوى، انتقلت على الفور سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين اشتعال النيران بسيارة نقل، وعلى الفور تمكنت سيارات الحماية المدنية من محاصرة الحريق والسيطرة عليه دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وتتولى الناس المرور رفع اثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

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