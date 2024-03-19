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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قائدها بين الحياة والموت.. ننشر صور تريلا تفحمت على الطريق الصحراوي بالجيزة

صدى البلد

حصل “صدى البلد”، على صور لسيارة نقل اشتعلت على الطريق الصحراوي في الجيزة قبل نزلة الودي في مدينة الصف. 

واستطاع رجال الحماية المدنية، السيطرة على حريق سيارة نقل أعلى الطريق الصحراوى فى الجيزة، ونقلت سيارة إسعاف السائق المصاب لمستشفى أطفيح المركزي لتلقي العلاج. 

وفور تلقي بلاغ يفيد اشتعال حريق سيارة تسببت فى توقف حركة السيارات فى الطريق الصحراوى، انتقلت على الفور سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين اشتعال النيران بسيارة نقل، وعلى الفور تمكنت سيارات الحماية المدنية من محاصرة الحريق والسيطرة عليه دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وتتولى الناس المرور رفع اثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية. 

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الطريق الصحراوي الجيزة الصف الحماية المدنية مستشفى اطفيح المركزي

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