عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عنده انفصام.. شاب يحـ.ــرق جيرانه بزجاجة مولوتوف ببولاق الدكرور

صدى البلد

تسبب شاب في إصابة عدد من جيرانه بحروق عقب إلقاء زجاجة مولوتوف عليهم بمنطقة بولاق الدكرور. 

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على الشاب المتهم بإلقاء الزجاجة المولوتوف، والذي تبيّن أنه يُعاني من مرض نفسي “انفصام الشخصية”، وذلك عقب ورود إشارة من المستشفى بوجود شخصين مصابين بحروق.

دخلت في لوحة اعلانات ضخمة.. تفاصيل حريق تريلا على الطريق الصحراوي بالجيزة

قائدها بين الحياة والموت.. ننشر صور تريلا تفحمت على الطريق الصحراوي بالجيزة

وأكد المصابان أن المتهم قام بالاعتداء عليهما اعتقادًا منه أنهما ينويان إيذاءه، وأكد شقيق المتهم على أن حالته النفسية غير مستقرة، مبينا تاريخه الطويل من الاضطرابات.


وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلمات عمرو الليثي| فيديو لحظة سقوط المذيع الشهير من الطابق الثالث.. تفاصيل

التوقيت الصيفي 2024.. موعد تقديم الساعة 60 دقيقة وهل يتزامن مع رمضان؟

قائدها بين الحياة والموت.. ننشر صور تريلا تفحمت على الطريق الصحراوي بالجيزة

انخفاض مفاجيء في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة| الحق اشتري

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

استثمارات أجنبية جديدة بـ 23 مليار دولار تهدد بانهيار عرش العملة الخضراء.. تفاصيل

سقط من الدور الثالث| ماذا حدث لـ عمرو الليثي وتفاصيل حالته الصحية الآن؟

طبيب قلب يفجر مفاجأة غير متوقعة ويكشف سبب سقوط أحمد رفعت.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

رضيعة تلفظ أنفاسها الأخيرة| تفاصيل اختناق صغيرة في بولاق الدكرور

سقوط شاب من قطار في أبو النمرس

دخلت في لوحة اعلانات ضخمة.. تفاصيل حريق تريلا على الطريق الصحراوي بالجيزة

سيارة ربع نقل تطيح بـ4 أشخاص أعلى دائري ناهيا

قائدها بين الحياة والموت.. ننشر صور تريلا تفحمت على الطريق الصحراوي بالجيزة

إخماد حريق سيارة نقل أعلى صحراوي الجيزة

طالبة بطب الأسنان تتهم سائق بالتح.رش بها.. تفاصيل

3 لجان بدأت عملها.. تطور جديد في حريق أستوديو الأهرام

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: الشرع يراعي التيسير ورفع الحرج وإزالة الضرر عن المكلفين

جاب من الآخر.. مفاجأة غير متوقعة عن ضحايا رامز جلال في حلقة اليوم

كتائب القسام تعلن استهداف مجموعة جنود إسرائيلية في محيط مجمع الشفاء بغزة

إسرائيل تعلن إنشاء لواء عسكري جديد للعمل على حدود سوريا ولبنان

أحمد عمر هاشم يوضح فضل من فطّر صائما في رمضان.. فيديو

ظهر عليها خلال التصوير.. إصابة فنانة شهيرة بمرض نادر| ما علاقته باليهود؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كامل العدد بلس1 الحلقة 9.. آية سماحة تكتشف خيانة عمرو جمال مع صديقتها

حذاء وفستان غريب| بسمة وهبة تثير الجدل بهذه الإطلالة.. شاهد

عباءات رمضانية بصيحة عصرية .. صور

طريقة عمل صوابع جيجي بعد تصدرها التريند| بـ 50 جنيه بس

فيديو

سقط من الدور الثالث| ماذا حدث لـ عمرو الليثي وتفاصيل حالته الصحية الآن؟

ارتفاع مفاجئ للذهب وتوقعات جديدة لـ سعر الدولار| شاهد

هل يتم تعطيل للدراسة؟.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس السيء

تامر حسني وبسمة بوسيل على السحور.. حكاية الانفصال الشيك واللقاءات الودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ