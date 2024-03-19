عنده انفصام.. شاب يحـ.ــرق جيرانه بزجاجة مولوتوف ببولاق الدكرور

تسبب شاب في إصابة عدد من جيرانه بحروق عقب إلقاء زجاجة مولوتوف عليهم بمنطقة بولاق الدكرور.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على الشاب المتهم بإلقاء الزجاجة المولوتوف، والذي تبيّن أنه يُعاني من مرض نفسي “انفصام الشخصية”، وذلك عقب ورود إشارة من المستشفى بوجود شخصين مصابين بحروق.

وأكد المصابان أن المتهم قام بالاعتداء عليهما اعتقادًا منه أنهما ينويان إيذاءه، وأكد شقيق المتهم على أن حالته النفسية غير مستقرة، مبينا تاريخه الطويل من الاضطرابات.



وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.