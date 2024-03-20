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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأم المثالية بالأقصر: كافحت من أجل تربية أبنائي وفرحت بتقدير الدولة|شاهد

صدى البلد

كل عام فى 21 مارس نحتفل جميعا بعيد الأم متزامنا معه احتفالات بالأم المثالية ، وفى هذا العام فازت بلقب الأم المثالية بمحافظة الأقصر “ مرثا إبراهيم عوضي” .

 

وقدم موقع صدى البلد بثا مباشرا معها فور فوزها باللقب وقالت فى تصريحات خاصة لها " أنها أرملة منذ 20 عاما تعمل  أخصائية إجتماعية بمدرسة ناصر الإعدادية .

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وأوضحت “ مرثا ” أنها تزوجت فى سن 25 عاما وانجبت ابنها “ ساويرس سمير ” وابنتها “ مرنا سمير ” وكان زوجها يعمل موظفا بسنترال اسنا وبعد 6 سنوات من الزواج أصيب الزوج بالالتهاب الفيروس الكبدى بسبب خطأ طبي وتوفى عام 1999 .

واضافت “ مرثا ” أنها استأجرت شقة بجوار منزل والدها وبدأت فى رحلة كفاحها فى تربية أبنائها ، فبحثت على عمل حيث شاركت محل “ اتيله ملابس ” وفشل ثم قومت ببع ذهبي وعمل فى مشروع مزرعة دواجن وأستطيع تربية ابنائي حتى تخرجوا من الجامعة حيث حصل ابنى “ ساويرس ”  على بكالوريوس تجارة إنجليزي، ويعمل صراف في أحد البنوك، وابنتى “ مرثا ”  حصلت على بكالوريوس تربية طفولة، وتعمل معملة في إحدى المدارس .

 

الأقصر اخصائية اجتماعية الام المثالية رحلة كفاح ساويرس لقب الأم المثالية موقع صدى البلد

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