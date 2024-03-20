الأم المثالية بالأقصر: كافحت من أجل تربية أبنائي وفرحت بتقدير الدولة|شاهد

كل عام فى 21 مارس نحتفل جميعا بعيد الأم متزامنا معه احتفالات بالأم المثالية ، وفى هذا العام فازت بلقب الأم المثالية بمحافظة الأقصر “ مرثا إبراهيم عوضي” .

وقدم موقع صدى البلد بثا مباشرا معها فور فوزها باللقب وقالت فى تصريحات خاصة لها " أنها أرملة منذ 20 عاما تعمل أخصائية إجتماعية بمدرسة ناصر الإعدادية .

وأوضحت “ مرثا ” أنها تزوجت فى سن 25 عاما وانجبت ابنها “ ساويرس سمير ” وابنتها “ مرنا سمير ” وكان زوجها يعمل موظفا بسنترال اسنا وبعد 6 سنوات من الزواج أصيب الزوج بالالتهاب الفيروس الكبدى بسبب خطأ طبي وتوفى عام 1999 .

واضافت “ مرثا ” أنها استأجرت شقة بجوار منزل والدها وبدأت فى رحلة كفاحها فى تربية أبنائها ، فبحثت على عمل حيث شاركت محل “ اتيله ملابس ” وفشل ثم قومت ببع ذهبي وعمل فى مشروع مزرعة دواجن وأستطيع تربية ابنائي حتى تخرجوا من الجامعة حيث حصل ابنى “ ساويرس ” على بكالوريوس تجارة إنجليزي، ويعمل صراف في أحد البنوك، وابنتى “ مرثا ” حصلت على بكالوريوس تربية طفولة، وتعمل معملة في إحدى المدارس .