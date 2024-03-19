كفر الشيخ.. التحالف الوطني ينظم المسابقة الكبرى في حفظ القرآن الكريم

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بكفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ المسابقة الكبرى في حفظ القرآن الكريم، بمناسبة شهر رمضان المبارك، بنادي كفر الشيخ الرياضي، وبمركز التنمية الشبابية بدسوق ، وبنادي مطوبس الرياضي، وبمركز شباب مدينة الرياض، وبمركز شباب مدينة بيلا، وبمركز شباب مدينة بلطيم، وذلك بالتعاون منطقة كفر الشيخ الأزهرية، ومديرية الأوقاف بكفر الشيخ، وقصر ثقافة كفر الشيخ.



الجدير بالذكر أنه تم اليوم الثلاثاء 19 مارس الجاري الموافق 9 رمضان، بدء فعاليات الاختبارات الخاصة بالمسابقة، وسيتم اختيار عدد (3) فائزين من كل مركز شباب ونادٍج رياضي، وسيتم إعلان أسماء الفائزين اليوم غدا، ويقام حفل الختام للمسابقة يوم السبت 23 مارس، الموافق 13 رمضان، بقاعة المؤتمرات بقصر ثقافة كفر الشيخ.

يحصل الفائزون في المسابقة على جوائز مالية وشهادات تقدير على أن تكون الجائزة للفائزين، 30 ألف جنيه للمستوى الأول، 20 ألف جنيه للمستوى الثاني، وعشرة آلاف جنيه للمستوى الثالث.



وتقام تلك الفعاليات برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وبإشراف الدكتور أسامة الأتربي، المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة كفر الشيخ، ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب.