كله برضاها.. حيثيات المحكمة بسجن شاب 10 سنوات في واقعة هتك عرض قاصر

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حيثيات الحكم علي متهم بهتك عرض طفلة ومعاشرتها معاشرة الأزواج برضاها بالسجن لمدة 10 سنوات.

وكشفت الحيثيات أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها استخلاصاً من

سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أن المجنى عليها سارة ا. والتى لم تتجاوز الثلاثة عشر عاماً من عمرها تعرفت على المتهم هانى ع. وهو يجاورها مسكنها قبل شهر من تاريخ الواقعة في ۲۰۲۳/۱۱/۲۷ وتحصل على رقم هاتفها من شقيقها وبدأ يحادثها تليفونيا واعداً إياها بالزواج ومن خلال الهاتف بدأ يسمعها كلام جنسياً ولصغر سنها انساقت وراءه وصدقت وعودة بالزواج حتى أقنعها بالذهاب إلى مسكنه واستجابت لرغبته تلك وما أن وصلته حتى ادخلها حجرته ثم حسر عنها ملابسها وراح يعبث بمواطن العفة منها ثم قام بمواقعتها ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

وأوضحت الحيثيات، أن تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها غشاء بكارتها به تمزقين حديثين واصلين إلى جدار المهبل بما يشير إلى أن المجنى عليها ثيب من مدة تعاصر تاريخ الواقعة

وكشفت التحقيقات، أن المتهم هتك عرض المجنى عليها "سارة ا" بغير قوة أوتهديد بأن اختلى بها بالعين محل سكنه وعبث بها ملامسًا مواطن العفة منها لاسيما قبلها بأن كشف عن سوءته معاشرًا إياها معاشرة الأزواج برضاء منها مستغلًا في ذلك حداثه سنها حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة من عمرها وكذا مستغلًا عجزها عن فهم ماهية الفعل المنصرف حيالها مع علمه بأن ما اتاه من افعال قبلها مما يخل بحيائها اخلالًا جسيمًا على النحو المبين بالتحقيقات.