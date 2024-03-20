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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة 170 شجرة بالشوارع والطرق في مطاي بالمنيا

زراعة أشجار مثمرة
زراعة أشجار مثمرة وزينة

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة.

 وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

أوضح حامد فخرى رئيس مركز مطاي، أنه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم زراعة 170 شجرة زينه ومثمرة ( ماهوجني، تفله، و مورينجا - توت عماني - جوافه ) بطريق مصر أسوان الزراعي بالمدخل الجنوبي.

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كما تم قص الحشائش وتهذيب ودهان جذوع الأشجار وري النباتات القديمة ونظافة منتصف الطريق للحفاظ على المنظر الجمالي بالمركز.

مؤكدا أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

 

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