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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 240 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط ٢٤٠ مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وشدد المحافظ بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح عبدالباسط عبدالنعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات  أسفرت خلال اليومين الماضيين عن ضبط ١٧٣ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز جاءت بواقع ١١ مخالفة بمركز العدوة، و١٥ مغاغة، و١٦ بني مزار، و٣٠ سمالوط، و٢٤ مركز المنيا، و٣١ ملوي، و١٦ ديرمواس، و٦٥ مخالفة في مجال متابعة الأسواق، جاءت بواقع مخالفة بمركز مغاغة، وأخرى بالعدوة و١٠ بمركز المنيا، و٣٦ أبوقرقاص، و١٣ ملوي، و٤ بمطاى، بالإضافة إلي مخالفتين في مجال متابعة المواد البترولية بمركز بني مزار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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