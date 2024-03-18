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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأم المثالية في المنيا: زوجي مات بعد سنتين من جوازنا وشيلت المسؤولية لوحدي

صدى البلد

عبرت الأم المثالية عن محافظة المنيا جده صادق إبراهيم سيد أحمد عن سعادتها بفوزها بلقب الأم المثالية ، وقالت إنني نسيت تعب 32 عاما، واجهت خلالها كل الصعاب من أجل أبنائي. 

 

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أضافت، استمر زواجي عامين فقط ثم توفي زوجي بعد إصابته بالعجز ورزقت خلاله بطفلين كانا يعانيان منذ ولادتهما فأصيب الأول بمرض أنيميا البحر المتوسط، والثاني بإعاقة حركية وأصيب مع معاناتي من أمراض مزمنة منذ وفاة زوجي من  مرضي الضغط والسكر مؤخرا إثر العصب السابع على نظري   

 

وقالت جدة رفضت الزواج مرة أخرى وكرست حياتها من أجل أولادها لطروفهم حتى نجح الأول َخصل على دبلوم صنايع 5 سنوات والثاني على دبلوم فني صناعي. 

وأشارت  "جده" ، الأم المثالية عن محافظة المنيا إلى أنها تعيش مع ابنيها في منزل واحد بعد زواجهما ومع أحفادها الخمسة والتي تقوم برعايتهم وإعانتهم على الحياة أيضا لظروف أبنائها، مؤكدة سأقوم برعاية ابنائي واحفادي حتى آخر نفس، وأتمنى أن يكون لابني المعاق معاش يعينه وأسرته على متطلبات الحياة وعمرة أزور فيها بيت الله الحرام.

لقب الأم المثالية بيت الله الحرام إعاقة حركية الام المثالية أمراض مزمنة رفضت الزواج تصريحات أنيميا البحر المتوسط

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