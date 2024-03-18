عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنيا: زراعة 14 ألف شجرة ونخيل ونباتات زينة ومسطحات خضراء

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا خلال الجوله

أجرى الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ عملية التشجير التي تُنفذ داخل الحرم الجامعي في إطار حرص الجامعة على المُشاركة الفعالة في المبادرة الرئاسية « 100 مليون شجرة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم جهود الدولة في ملف تغير المناخ وتحسين الصحة العامة للمواطنين ومضاعفة نصيبهم من المساحات الخضراء.

 رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور محمود عبد الهادي المُشرف العام على بساتين وحدائق الجامعة.

أوضح الدكتور عصام فرحات أن الجامعة قامت بتنفيذ عمليات تشجير لها مردود بيئي إيجابي، من منطلق حرصها على دعم توحيد جهود المؤسسات الوطنية في خدمة المبادرات الرئاسية، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ ورفع الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع لتحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية واستراتيجية مصر لتغيير المُناخ ٢٠٥٠.

بمناسبة عيدها القومي 105.. المنيا تنظم حفلاً فنياً تحييه فرقة التخت العربي

غدا.. محافظة المنيا تحتفل بعيدها القومي الـ105 في أجواء رمضانية

لافتاً إلى أنه حتى الآن تم زراعة أكثر من ١٤ ألفا من الأشجار والنخيل والمُتسلقات ونباتات الزينة والمُسطحات الخضراء ذات القيم الجمالية والبيئية والتنسيقية العالية إعلاءً لقيم الجمال، حيث تم زراعة ألفين منهم داخل الحرم الجامعي، و١٢ ألف شجرة ونخيل بالأرض المخصصة للجامعة بمنطقة شوشة، والتي تقع بمركز سمالوط.

زراعة الأشجار 

هذا بالإضافة إلى زراعة ما يزيد على 570 شجرة، وذلك بعدد من قرى محافظة المنيا، المُستهدفة بتقديم القوافل التنموية المتكاملة لها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لإحداث التكامل بين مبادرة زراعة ١٠٠ مليون شجرة، ومبادرة حياة كريمة لضمان اتساق تنسيق المساحات الخضراء مع التطوير العمراني في القرى والمراكز التي تشملها المبادرة.

حيث أدرجت الجامعة نشاط أعمال التشجير ضمن أنشطة قوافلها التنموية، وتم زراعة تلك الأعداد بقرية ههيا بمركز المنيا وقريتي الكرم، وأبيوها بمركز أبو قرقاص وقرى القوافل الشاملة، علاوة على زراعة نجيل طبيعي بملاعب القرى المستهدفة أيضاً ليصل إجمالي ما زرعته الجامعة أكثر من  ١٤ ألف من الأشجار والنخيل المُثمر، وكذا نباتات الزينة، وشجيرات متنوعة، ومتسلقات، ومسطحات خضراء، داخل الحرم الجامعي وخارجه.

وبدوه ذَكَرَ الدكتور محمود عبد الهادي، أنه رُوعي في تلك الزراعات، أن تكون ذات كفاءة عالية في ضخ الأكسجين، كما أنها تعد تنقية من الملوثات، ومصدات لحفظ البيئة من التغيرات البيئية السلبية، فضلًا عن كونها تعطي قيمة زهرية عالية على مدار العام، وتحسين الرؤية البصرية للمظهر العام، منوهًا أنه تنوعت زراعة  الأشجار  ما بين أشجار الزيتون والكينوكارس، وبوانسيانا، واكاسيا اندوزا، وسرو ايطالي، وشجيرات متنوعة، فضلًا عن زراعة النخيل الملوكي والسابال والنخيل المُثمر ، إلى جانب ما تم بقرى المبادرة المستهدفة من  زراعة اشجار التوت، والزيتون، والليمون، والتاكوما، والكافور والبونسيانا.

الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الصحة العامة للمواطنين المبادرة الرئاسية داخل الحرم الجامعي في إطار المبادرة الرئاسية نباتات الزينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه فجأة|الذهب يعاود التراجع ثامن يوم رمضان..وهذا سعر عيار 21 الآن

ستصل القاهرة مساء.. الأرصاد تحذر المواطنين من سقوط أمطار.. فيديو

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

انفراد.. طلب غريب للمتهم بقضية حبيبة الشماع من داخل محبسه | فيديو

تعرف على سبب التهام النيران لكباريه شهير بالقاهرة الجديدة.. فيديو

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

موضوعات متعلقة

بمناسبة عيدها القومي 105.. المنيا تنظم حفلاً فنياً تحييه فرقة التخت العربي

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي يعتقل أكثر من 20 فلسطينياً في الضفة الغربية

دعاء ثامن يوم من رمضان.. ردده طوال اليوم مجرب

إعلام عبري يكشف هدف الوفد الإسرائيلي خلال المفاوضات في قطر| تفاصيل

انتخابات روسيا .. نتائج أولية تشير لحصول بوتين على 87.3% من الأصوات

الهجرة تفتح باب التسجيل بمبادرة تسوية موقف تجنيد المصريين بالخارج ..أول مايو

لاعب الزمالك السابق: عايز فلوسي.. وأشكو بسبب مستقبلي اللي تضرر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى زكي بإطلالات مثيرة للجدل في أحدث جلسة تصوير تشعل السوشيال ميديا

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل القطايف المقرمشة

ملابس لافتة.. نادين نجيم تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

دي خصوصيات وكده كتير.. شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة لهذا السبب

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ