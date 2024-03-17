غدا.. محافظة المنيا تحتفل بعيدها القومي الـ105 في أجواء رمضانية

تحتفل محافظة المنيا غدا الإثنين بعيدها القومي رقم 105 حيث يمتاز الاحتفال هذا العام بالطابع الروحاني لتزامنه مع شهر رمضان المُعظم وما تتضمنه هذه المناسبة من ثراء في الأنشطة المقدمة للجمهور بكافة المجالات الثقافية والرياضية والفنية والعلمية بما يليق بتاريخ ومكانة المحافظة، ويمثل تعبيراً حقيقياً عن حب وانتماء أبناء المنيا لمحافظتهم العريقة.

وبهذه المناسبة قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، فتح أبواب الدخول لمكتبة مصر العامة بمدينة المنيا بدءاً من يوم 16 وحتى 22 مارس، كما سيتم فتح أبواب الحديقة الدولية بمنطقة شرق النيل في الفترة من 20 وحتى 22 مارس وكذلك فتح متحف ملوى، بالمجان أمام الزائرين ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومى، والذي تحتفل به المحافظة يوم 18 مارس من كل عام.

كما يتضمن برنامج الاحتفال وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء غدا الاثنين 18 مارس إلي جانب تنظيم طابور للعرض بمشاركة كافة الجهات التنفيذية والوحدات المحلية التسع.

كما يتم تنظيم حفل مسائي بالمسرح الرومانى، حيث يشارك أهالي محافظة المنيا، الاحتفالية بحضور حفل الموسيقى العربية فرقة التخت العربى بقيادة المايسترو ياسر معوض، إلي جانب مجموعة من العروض الفنية لكورال الأطفال وفرقة الفنون الشعبية بقصر الثقافة.

ويتقدم محافظ المنيا، بأصدق التهاني القلبية لأهالي المحافظة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد، وأن يعم الخير والامن والأمان على بلادنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما يوجه المحافظ التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداءً لمصرنا الغالية.

ومن المقرر أن يفتتح المحافظ عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية ذات النفع العام في العديد من القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التسع، بجانب مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي تم الانتهاء منها.

يشار إلى أن العيد القومي لمحافظة المنيا يعد حدثاً تاريخياً تشهده المحافظة في 18 مارس من كل عام، حيث شارك أبناء مركزي ديرمواس وملوي في ثورة 1919، والتي قادها المناضل سعد باشا زغلول في مواجهة الاحتلال.