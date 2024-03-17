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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الثلاثاء.. بدء الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالمنيا

الحملة القومية لتحصين
الحملة القومية لتحصين الماشية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بدء الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع يوم الثلاثاء القادم الموافق ١٩ مارس الجارى على مستوى كافة قرى ومراكز المحافظة، وذلك فى إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية حفاظا على الثروة الحيوانية.

 

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ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة، والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين ودوره في حماية الماشية والحفاظ عليها، وكذلك مديرية الطب البيطرى بتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية سواء من خلال القوافل المتنقلة أو الوحدات البيطرية الثابتة على مستوى المراكز ، مناشدًا المربين وأصحاب رؤوس الماشية تقديم ماشيتهم للتحصين حفاظا علي الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض الوبائية.

من جانبه، أكد الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، جاهزية 110 وحدات بيطرية على مستوى مراكز المحافظة التسعة لتغطية كافة القرى والتوابع طوال فترة الحملة من خلال اللجان البيطرية اليومية الثابتة والمتحركة المجهزة باللقاحات اللازمة، بالإضافة إلى لجان التأمين والترقيم وتسجيل الماشية، ولجان الإرشاد والتوعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة أوجه الدعم لإنجاح الحملة.

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