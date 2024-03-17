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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة لرفع الإشغالات والإعلانات غير المرخصة بالمنيا

حملات لرفع الاشغالات
حملات لرفع الاشغالات

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الإشغالات على حرم الطريق العام، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.

 

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من جانبه، قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية واصلت حملاتها لضبط حركة الشارع، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 20 محضر اشغال طريق خلال حملة لرفع الإشغالات بشوارع حى وسط المدينة، وتم التعامل الفوري برفع كافة الإشغالات وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى سياق متصل،  نفذ مركز ومدينة المنيا حملة مكبرة لإزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة من الشوارع والميادين على مستوى المدينة بالتنسيق مع قسم الإعلانات وقسم الكهرباء والإنارة العامة والتفتيش الإداري بالوحدة المحلية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 15 إعلانا غير مرخص وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى بنى مزار، تم تحرير 20 محضر إشغال بشارعى بورسعيد و الشوانى خلال حملة اشغالات لضبط شوارع المدينة و تيسير حركة السير أمام المارة من المواطنين و المركبات .

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة حملة مكبرة لازالة الاشغالات بشوارع المدينة اسفرت عن تحرير 18 محضر إشغال و 24 غرامة فورية و 7 حالات إزالة فورية .

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