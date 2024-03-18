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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمناسبة عيدها القومي 105.. المنيا تنظم حفلاً فنياً تحييه فرقة التخت العربي

محافظة المنيا
محافظة المنيا

تحتفل محافظة المنيا غداً الاثنين الموافق 18 مارس، بعيدها القومي 105، حيث تبدأ الاحتفالات بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء واستعراض طابور عرض لمديريات الخدمات بمشاركة كافة الجهات التنفيذية وعربات الزهور للوحدات المحلية والفرق المشاركة.

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وبهذه المناسبة يوجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا الدعوة لأبناء المحافظة لحضور الحفل المسائي غداً على مسرح ديوان عام المحافظة ويتضمن فقرات فنية و غنائية لكورال الأطفال وفرقة الفنون الشعبية بقصر الثقافة

كما تستضيف المحافظة فرقة التخت العربي بقيادة المايسترو ياسر معوض، لإحياء الحفل بفقرات موسيقية وغنائية متنوعة.

 

أسامة القاضي محافظ المنيا الحماية الاجتماعية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ديوان عام المحافظة مديريات الخدمات

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