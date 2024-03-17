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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية العور ضمن مبادرة "حياة كريمة"

قافله طبيه بقرية
قافله طبيه بقرية العور بسمالوط

تنظم مديرية الصحة بالمنيا غداً الاثنين قافلة طبية علاجية بقرية العور بمركز سمالوط، على مدار يومين متتاليين 18 و19 مارس الجاري ، ضمن مبادرة "حياة كريمة "، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

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وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

 

أسامة القاضي محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تقديم الخدمات العلاجية مديرية الصحة بالمنيا

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