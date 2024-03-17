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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتابع جهود المنيا للرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار

الرقابة على الأسواق
الرقابة على الأسواق بالمنيا

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة المنيا في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والإحتكار، والتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف المحافظات.

يأتي ذلك إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية بضرورة توفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار.

و أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط ١٣٣ مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح عبدالباسط عبدالنعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط ١١١ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز جاءت بواقع ١٧ مخالفة بمركز ديرمواس، و٦ بمركز مغاغة، و٢٢ بمركز أبوقرقاص، و١٦ بمركز سمالوط، ومخالفتين بمركز العدوة، و١١ بمركز ملوي، و٦ بمركز بني مزار، و٣١ بمركز مطاي، و٢٢ مخالفة في مجال متابعة الأسواق، جاءت بواقع ٤ مخالفات بمركز مغاغة، ومخالفة بمركز العدوة، و١٢ مخالفة ببندر ملوي، و٣ بمركز بني مزار، ومخالفتين بمركز مطاي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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وزارة التنمية المحلية محافظة المنيا الرقابة على الاسواق هشام امنة

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