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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. محافظة المنيا تحتفل بعيدها القومي 105 في أجواء رمضانية

عيد المنيا القومي
عيد المنيا القومي

تحتفل محافظة المنيا اليوم الإثنين 18 مارس بعيدها القومي رقم 105 حيث يمتاز الاحتفال هذا العام بالطابع الروحاني لتزامنه مع شهر رمضان المُعظم وما تتضمنه هذه المناسبة من ثراء في الأنشطة المقدمة للجمهور بكافة المجالات الثقافية والرياضية والفنية والعلمية، بما يليق بتاريخ ومكانة المحافظة، ويمثل تعبيراً حقيقياً عن حب وانتماء أبناء المنيا لمحافظتهم العريقة

وبهذه المناسبة قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، فتح أبواب الدخول لمكتبة مصر العامة بمدينة المنيا بدءاً من يوم 16 وحتى 22 مارس، كما سيتم فتح أبواب الحديقة الدولية بمنطقة شرق النيل في الفترة من 20 وحتى 22 مارس وكذلك فتح متحف ملوى، بالمجان أمام الزائرين ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومى، والذي تحتفل به المحافظة يوم 18 مارس من كل عام.

كما يتضمن برنامج الاحتفال وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء اليوم الاثنين 18 مارس إلي جانب تنظيم طابور للعرض بمشاركة كافة الجهات التنفيذية والوحدات المحلية التسع.

بمناسبة عيدها القومي 105.. المنيا تنظم حفلاً فنياً تحييه فرقة التخت العربي

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بالإضافة إلي تنظيم حفل مسائي بمسرح المحافظة حيث يشارك أهالي محافظة المنيا، الاحتفالية بحضور حفل الموسيقى العربية فرقة التخت العربى بقيادة المايسترو ياسر معوض، إلي جانب مجموعة من العروض الفنية لكورال الأطفال وفرقة الفنون الشعبية بقصر الثقافة.

ويتقدم محافظ المنيا، بأصدق التهاني القلبية لأهالي المحافظة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد، وأن يعم الخير والامن والأمان على بلادنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما يوجه المحافظ التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداءً لمصرنا الغالية.

ومن المقرر أن يفتتح المحافظ عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية ذات النفع العام في العديد من القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التسع، بجانب مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي تم الانتهاء منها.

يشار إلى أن العيد القومي لمحافظة المنيا يعد حدثاً تاريخياً تشهده المحافظة في 18 مارس من كل عام، حيث شارك أبناء مركزي ديرمواس وملوي في ثورة 1919، والتي قادها المناضل سعد باشا زغلول في مواجهة الاحتلال.

أجواء رمضانية أسامة القاضي محافظ المنيا الاحتفال بالعيد القومى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمناسبة عيدها القومي مشروعات المبادرة والرياضية

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