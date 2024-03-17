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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يلتقي أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين

محافظ المنيا مع النواب
محافظ المنيا مع النواب

ناقش اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، خلال لقائه عدد من  أعضاء مجلس النواب عددا من قضايا وطلبات المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك في إطار التعاون المثمر واللقاءات الدورية مع أعضاء البرلمان.

 

وأشار المحافظ، إلى أن الجهود متواصلة بصفة دائمة مع النواب بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يحقق الصالح العام، جاء ذلك بحضور كل من النواب: مجدي ملك، أشرف الأحمداوي، محمد نشأت العمدة، أحمد عبدالمنعم.

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واستمع المحافظ، خلال اللقاء لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من طلبات الأهالي، موجها بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.
 

احتياجات المواطنين أعضاء مجلس النواب الخدمات المقدمة للمواطنين القطاعات الخدمية محافظة المنيا

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