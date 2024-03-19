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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار طرح كميات من السلع الغذائية المدعمة طوال رمضان بمراكز المنيا

طرح سلع غذائية مدعمة
طرح سلع غذائية مدعمة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الدفع بكميات كبيرة من السلع المخفضة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، ضمن مبادرة "خفض الأسعار" ، مؤكداً تقديم كافة سبل الدعم مع التوسع في تنفيذ العديد من المبادرات سواء من الدولة أو القطاع الأهلى بهدف توفير احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مخفضة وتقديم المساعدات من مؤسسات المجتمع المدني طوال شهر رمضان الكريم للأسر الأكثر احتياجا لدعم المشاركة المجتمعية .

 

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وعلى مدار الأسبوع الأول من شهر رمضان، أعلنت الوحدات المحلية لمراكز ( سمالوط - مطاى- بني مزار) عن طرح 14250 كرتونة مواد غذائية مدعمة للمواطنين بسعر 100 جنية الكرتونة، منها 10 الآف كرتونة بمنفذ بيع السلع الغذائية بالإدارة الزراعية بحي شمال مدينة سمالوط إلي جانب طرح لحوم حمراء بسعر 280 جنيه للكيلو، و4250 كرتونة مدعمة بقري (شلقام ـ ساقولا - عزبة خميس - ابوجرج - بني صامت - الناصرية - صفط - صندفا) وحي شمال بمركز بني مزار، كما تواصل الوحدة المحلية لمركز مطاي جهودها في التوسع في منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وتوزيع كراتين مدعمة لكافة المواطنين المستحقين وذلك ضمن مبادرة " خفض الأسعار" لتخفيف العبء عن كاهل الموطنين وتوفير احتياجاتهم بالمنافذ بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30% في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.

وفى مركزي( ملوي ـ ديرمواس) طرحت الوحدات المحلية  19250 كرتونة سلع غذائية بسعر 100 جنيه تحتوى على ( ٢ ك سكر - كيلو أرز - كيلو مكرونة - باكو شاي)، منها 7000 كرتونة مدعمة بمدينة ملوي حيث تمت أعمال التوزيع تحت إشراف الوحدة المحلية بقري ( الريرمون - التابوت - البرشا - الشيخ شبيكة - المعصرة - دير البرشا - قرية الإدارة) بضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيها، وفى ديرمواس تم توزيع 12250 كرتونة مواد غذائية مدعمة جاءت توزيعها بواقع 2000 كرتونة بعدد من العزب والتوابع المتفرقة من مدينة ديرمواس و 8000 كرتونة بالوحدات القروية الخمس ( تل بني عمران - كفر خزان - نزلة البدرمان - بني حرام - دلجا ) بالإضافة إلي توزيع 2250 كرتونة بعزب (علي سيد - مصري - المعمارية الغربية).

وفى مركزي (المنيا - أبوقرقاص)، وزعت الوحدة المحلية لمركز المنيا، بالتنسيق مع إدارات التموين بالبندر عدد 2550 كرتونة مواد الغذائية مدعمة بحي غرب المدينة وقرية نزلة حسين، فضلاً عن تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة وصلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من تسول له نفسه احتكار السلع الغذائية، كما تواصل الوحدة المحلية بأبوقرقاص جهودها في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار إلى جانب التوسع في إقامة شوادر ومنافذ البيع، وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعارها المخفضة، بالتنسيق مع إدارة التموين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من تلك المنافذ والتخفيضات الموجودة بها.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوحدات المحلية بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيف الأعباء المعيشية توفير إحتياجات المواطنين كرتونة سلع غذائية منافذ ومعارض

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