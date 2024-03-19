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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في عيدها القومي 105.. محافظ المنيا يشهد الحفل الفني لفرقة التخت العربي

الحفل الفني للعيد
الحفل الفني للعيد القومي

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الحفل الفني لفرقة التخت العربي بقيادة المايسترو ياسر معوض بمسرح ديوان عام المحافظة، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي 105 والذي يوافق 18 مارس بحضور الدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد أ.ح محمد توفيق حسين المستشار العسكري للمحافظة ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية، وجموع من أهالي المحافظة.

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قدم المحافظ، أصدق التهاني القلبية لأهالي المنيا، بمناسبة مرور 105 عاماً علي العيد القومي للمحافظة، داعياً المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء والأمن والأمان على كافة ربوع مصر تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ أنه في هذا اليوم الخالد في تاريخ المحافظة ، شارك أبناء محافظة المنيا البواسل في ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول، حيث قدم أهالي المحافظة أرواحهم فداءً لعزة وكرامة الوطن، مقدماً التحية والتقدير إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداءً لمصرنا الغالية .

وشملت فقرات الحفل الفني مجموعة مختارة من الأغاني الوطنية والطربية الأصيلة والتي تفاعل معها الحضور، بالإضافة إلى عرض الفرقة القومية لكورال الأطفال بقصر ثقافة المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلى، وعرض لفرقة ملوى للفنون الشعبية .
 

أسامة القاضي محافظ المنيا السكرتير العام العيد القومي للمحافظة المايسترو عصام الشاذلي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مديريات الخدمات

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