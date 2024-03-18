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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري بمناسبة العيد القومي 105

محافظ المنيا يضع
محافظ المنيا يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري

قام اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، وذلك احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة والذي يوافق اليوم، الاثنين 18 مارس.

 

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اليوم.. محافظة المنيا تحتفل بعيدها القومي 105 في أجواء رمضانية

 

رافق المحافظ، الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، اللواء محمد ضبش، مدير أمن المنيا، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد عقل  السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد أ.ح محمد توفيق حسين المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية، ووكلاء الوزارات، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

قدم المحافظ، أصدق التهاني القلبية لأهالي المنيا، بمناسبة مرور 105 أعوام علي العيد القومي للمحافظة، داعياً المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء والأمن والأمان على كافة ربوع مصر، كما وجه المحافظ التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداءً له.

ووجه المحافظ الشكر والتحية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاهتمامه بمحافظات الصعيد وخاصة محافظة المنيا، حيث تشهد المحافظة حاليا طفرة غير مسبوقة في المشروعات القومية والتنموية الكبرى.

قرأ المحافظ ومرافقوه الفاتحة ترحماً على شهداء الواجب من أبناء مصر المخلصين على مر العصور، ثم عزف سلام الشهيد والنشيد الوطني وسط ترديد الأغاني الوطنية في ظل أجواء من البهجة والسعادة، بمشاركة عدد من أهالي المحافظة.

هذا ويعد 18 مارس يوما خالدا لأبناء محافظة المنيا ، حيث شارك أبناء محافظة المنيا البواسل في ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول، و قدم أهالي المحافظة وخاصة مركزي ديرمواس وملوي أرواحهم فداءا لعزة وكرامة الوطن.

محافظ المنيا يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري
محافظ المنيا يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري
محافظ المنيا يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري
محافظ المنيا يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري
محافظ المنيا يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري
محافظ المنيا يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اكليل من الزهور احتفالا بالعيد القومي المشروعات القومية والتنموية النصب التذكارى شهداء الوطن ثورة 1919

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