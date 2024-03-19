محافظ المنيا يشيد بإسهامات المجتمع المدني.. تفاصيل

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا حرص الدولة على تنفيذ المبادرات التنموية التي تستهدف كافة فئات المجتمع، لافتا إلى أهمية تضافر الجهود مع شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدنى من خلال تقديم إسهامات داعمة لمبادرات الدولة من أجل الأسر المصرية بشكل عام والأسر الأكثر احتياجا بشكل خاص كنوع من الالتزام بدورها فى المشاركة المجتمعية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء وفد مجموعة العربى وضم كل من المهندس محمود هشام العربي رئيس مجموعة سلسلة الإمداد بشركة العربي وحسين الجندي وأحمد بدوى من إدارة العلاقات العامة بالشركة.

أشاد المحافظ بدور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى سواء فى تفعيل المبادرات الرئاسية أو تقديم المساعدات المادية للأسر المصرية والمشاركة فى تخفيف الأعباء عن كاهل تلك الأسر، إيمانا منها بالمسئولية المجتمعية مثمنا ما تقدمه مجموعة العربى هذا العام من أجهزة كهربائية كهدايا عينية للأمهات المثاليات على مستوى المحافظة.

وفى ختام اللقاء تسلم المحافظ درعا مهداه من مجموعة العربى تقديرا لدعمه المستمر لأنشطة وإسهامات مؤسسات المجتمع المدنى لخدمة أبناء المحافظة.