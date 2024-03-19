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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يوجه بتكثيف حملات النظافة ورفع التراكمات

حملات مكثفة للنظافة
حملات مكثفة للنظافة ورفع التراكمات

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز ومدن المحافظة، باستمرار تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على جميع القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة طوال شهر رمضان الكريم، إلى جانب تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بما يحقق رضا المواطن المنياوي، ورفع كفاءة وصيانة أعمدة الانارة، بجميع المراكز والقرى.

وشدد على ضرورة انتظام ورديات النظافة، ورفع التراكمات اولا بأول، وعدم السماح بوجود أي تراكمات، مع التركيز على المحاور الرئيسية والطرق المؤدية للمساجد، والأماكن الحيوية.

 

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وتنفيذا لتلك التوجيهات، قامت مراكز “المنيا - مطاي - بنى مزار”، بحملات للنظافة، حيث نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بالأحياء والشوارع الرئيسية بالمدينة (نزلة حسين - بني محمد سلطان - بني أحمد الغربية - صفط الخمار - طوخ الخيل)، ونقلها إلى الظهير الصحراوي حفاظاً على صحة المواطنين، وللحد من انتشار الأمراض والفيروسات.

وفى مركز مطاى، تواصلت حملات النظافة اليومية بقرى “بردنوها – حلوه – ابوان” وحى جنوب المدينة، وتم رفع القمامة من نقط تجميعها ونقلها للمقالب العمومية.

واستمرت حملات النظافة المكبرة بأحياء المدينة والقرى التابعة لمركز بنى مزار، حيث تم  رفع المخلفات ورفع كفاءة الإنارة فى قرية "بنى على" و "أبوجرج"، ومتابعة أعمال التجميل والتطوير ودهان البلدورات بالطريق الدائري لقرية "القيس" للحفاظ على الشكل الجمالي للقرية.

فى السياق ذاته، نفذت مراكز “ديرمواس - مغاغة - أبوقرقاص” حملات مكثفة للنظافة، ففي مركز دير مواس تم عمل حملات مكثفة لرفع المخلفات وتمهيد الطرق ورفع الإشغالات بالشوارع والميادين الرئيسية المؤدية إلى المساجد، ففى قرية "دلجا "استمرت أعمال النظافة ورفع المخلفات الصلبة وتمهيد وتسوية عدد من الطرق الرئيسية والفرعية ومداخل القرى بنطاق الوحدة المحلية، لخلق سيولة مرورية وخلق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.

وفى مركز مغاغة، تم تنفيذ حملات مكثفة للنظافة شملت المدينة والقرى، كما تم تمهيد ورفع كفاءة الطرق بدائرة الوحدة المحلية لمجلس قروى "ابا"، ورفع القمامة والمخلفات الصلبة بالطرق والشوارع العمومية والفرعية بدائرة الوحدة.

ونفذ مركز أبوقرقاص حملات النظافة بالشوارع والأحياء بالمدينة وتمهيد وتسوية  طريق الدير وطية بمركز أبوقرقاص.

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