الجزائر تحارب الإرهاب والمخدرات والهجرة غير الشرعية.. بيان مهم للجيش

أوقفت عناصر الجيش الوطني الجزائري 15 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة في مختلف أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 مارس الجاري.

وبحسب البيان الصادر عن الجيش الجزائري؛ فقد تمكنت أيضا مفارز الجيش ببرج باجي مختار من إلقاء القبض على الإرهابي "ريكان الصفاح" الذي كان ينشط ضمن جماعات إرهابية بالخارج.



كما تم ايقاف 27 تاجر مخدرات بجانب إحباط محاولات إدخال 546 كيلوجرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب وكذا ضبط 9586 قرص مهلوس".



من جهة أخرى, تمكن حراس السواحل من "إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ355 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بجانب توقيف 1551 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني".