عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

متصدر الدوري.. أرسنال يجدد عقد مدافعه لمدة عامين

ارسنال
ارسنال

وقّع المدافع تاكيهيرو تومياسو عقداً جديداً مع فريق أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
 

txt

أين ذهب الأسد المتجول في شوارع التجمع .. تفاصيل

txt

حبس موظف سابق بشركة تسويق إلكترونى | تفاصيل

وانضمّ النجم الياباني لأرسنال، في أغسطس  2021، من فريق بولونيا الإيطالي، وشارك في 71 مباراة بكل المسابقات.

وعلمت «وكالة الأنباء البريطانية» أن عقد تومياسو الجديد يستمر لمدة عامين، مع إمكانية إضافة 12 شهراً أخرى.

وقال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال: «سعداء للغاية بعد أن حسم تومي مستقبله معنا. إلى جانب قدراته الطبيعية وقوته، فإن موقف تومي وعقليته وقيمه من الدرجة الأولى».

وأضاف: «الجميع يحب تومي، وكان جزءاً مهماً من الفريق منذ انضمامه لنا. الطريقة التي يتدرب بها مع رغبته وعزيمته بأن يكون في ذاته في أفضل صورة كل يوم، شيء مثير للإعجاب. نتطلع للعمل مع تومي في السنوات المقبلة».

وشارك تومياسو في 20 مباراة، هذا الموسم، وسجل أول أهدافه أمام شيفيلد يونايتد، في أكتوبر الماضي، لكنه لم يشارك منذ مطلع هذا العام؛ لأنه لعب مع المنتخب الياباني في «كأس آسيا»، ثم تلقّى إصابة في ربلة الساق.

وقال تومياسو (25 عاماً): «سعيد للغاية لتمديد تعاقدي؛ لأن أرسنال أحد أفضل الأندية في العالم. واللعب له بمثابة حلم».

وأضاف: «ما زلت أتعلم كثيراً من ميكيل، من زملائي، وما زالت لدي مساحة للتطور، لذلك سأحاول أن أصبح لاعباً أفضل، وشخصاً أفضل أيضاً».

تومياسو أرسنال الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

مزيد من التراجع.. مفاجأة في سعر اللحوم في الأسواق اليوم

«نزرع له جهازا».. جمال شعبان يكشف العلاج النهائي لـ أحمد رفعت

موضوعات متعلقة

الإصابة تحرم منتخب تونس من لاعب الوسط في بطولة عاصمة مصر

خرج بكفالة مليون يورو.. نجم برشلونة السابق ينتظر حكما في قضية اغتصاب

وزير الرياضة يكرم اللاعبة علياء ثابت خريجة مشروع "ألف حلم.. ألف بنت"

تكريم أول غطاس مصري من متلازمة داون ودعم حكومي ليحصل على "open water dive"

الهلال السعودي يسقط اسم نيمار من قائمته واللاعب ينشر صوره بداخل صالة رياضية

إصابة ليونيل ميسي.. هل يتمكن من الانضمام لمنتخب الأرجنتين في أولمبياد باريس؟

تشابي ألونسو يصدم ليفربول وحقيقة توليه تدريب نادي بايرن ميونخ الموسم المقبل

حسام المندوه: هدف الأهلي أمام الزمالك بنهائي كأس مصر "تسلل واضح"

ترشيحاتنا

إسرائيل تعترف بهزيمتها المُذلة في نصر العاشر من رمضان

سيدة: لماذا لا يعتبر الشذوذ زنا ؟.. شاهد رد على جمعة عليها

قراران عاجلان لـ النيابة الإدارية في حريق مصحة الأصدقاء لعلاج الإدمان

علي جمعة: مصر رفضت قبول المثلية الجنسية رغم كل الضغوط

بداية الربيع| الأرصاد تُعلن مفاجأة حول طقس الـ 24 ساعة القادمة

توجيهات عاجلة بتخفيف الأعباء عن المواطن.. الرئيس السيسي يطلع على مؤشرات الاقتصاد في ضوء الإجراءات الأخيرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيماء يونس: تحديت نفسي في مسلسل "بـ 100 راجل"

ألوان غريبة.. هند عبد الحليم تثير الجدل بملابسها| شاهد

زائر الفجر.. تفاصيل جديدة في واقعة أسد التجمع المتجول

روجينا تحتفل بانتهاء تصوير مسلسل «سر إلهى» وعيد ميلاد رؤوف عبد العزيز

فيديو

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

عالم غريب ومختلف| كريم عبدالعزيز يسرد قصته مع "الفيل الأزرق" ومفاجآت الجزء الثالث

جمدت بويضاتي.. ناهد السباعي تكشف سر رفضها الزواج ومواصفات فتى أحلامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ