متصدر الدوري.. أرسنال يجدد عقد مدافعه لمدة عامين

وقّع المدافع تاكيهيرو تومياسو عقداً جديداً مع فريق أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وانضمّ النجم الياباني لأرسنال، في أغسطس 2021، من فريق بولونيا الإيطالي، وشارك في 71 مباراة بكل المسابقات.

وعلمت «وكالة الأنباء البريطانية» أن عقد تومياسو الجديد يستمر لمدة عامين، مع إمكانية إضافة 12 شهراً أخرى.

وقال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال: «سعداء للغاية بعد أن حسم تومي مستقبله معنا. إلى جانب قدراته الطبيعية وقوته، فإن موقف تومي وعقليته وقيمه من الدرجة الأولى».

وأضاف: «الجميع يحب تومي، وكان جزءاً مهماً من الفريق منذ انضمامه لنا. الطريقة التي يتدرب بها مع رغبته وعزيمته بأن يكون في ذاته في أفضل صورة كل يوم، شيء مثير للإعجاب. نتطلع للعمل مع تومي في السنوات المقبلة».

وشارك تومياسو في 20 مباراة، هذا الموسم، وسجل أول أهدافه أمام شيفيلد يونايتد، في أكتوبر الماضي، لكنه لم يشارك منذ مطلع هذا العام؛ لأنه لعب مع المنتخب الياباني في «كأس آسيا»، ثم تلقّى إصابة في ربلة الساق.

وقال تومياسو (25 عاماً): «سعيد للغاية لتمديد تعاقدي؛ لأن أرسنال أحد أفضل الأندية في العالم. واللعب له بمثابة حلم».

وأضاف: «ما زلت أتعلم كثيراً من ميكيل، من زملائي، وما زالت لدي مساحة للتطور، لذلك سأحاول أن أصبح لاعباً أفضل، وشخصاً أفضل أيضاً».