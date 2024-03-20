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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس موظف سابق بشركة تسويق إلكترونى | تفاصيل

صدى البلد

قررت جهات التحقيق بالمطرية، حبس موظف سابق بإحدى شركات التسويق الإلكترونى 4 أيام علي ذمة التحقيق لقيامه باستغلال طبيعة عمله بالشركة فى الدلوف على النظام الالكتروني لها، وتمكن من معرفة العملاء راغبى استرجاع المنتجات السابق استلامها من الشركة والتوجه للعملاء واستلام تلك المنتجات منتحلاً صفة "مندوب الشركة" مما مكنه من الإستيلاء على بعض منتجات الشركة التى بلغت قيمتها المالية (185) ألف جنيه وبيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق.

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كانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة منضبط (موظف "سابق" بإحدى شركات التسويق الإلكترونى - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامهبإستغلال طبيعة عمله بالشركة فى الدلوف على النظام الإلكترونى لها، وتمكن من معرفة العملاء راغبى إسترجاع المنتجات السابق إستلامها من الشركة والتوجه للعملاء وإستلام تلك المنتجات منتحلاً صفة "مندوب الشركة" وهو ما مكنه من الإستيلاء على بعض منتجات الشركة التى بلغت قيمتها المالية (185) ألف جنيه وبيعها والإستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (بعض المنتجات المستولى عليها).. وأقر بنشاطه الإجرامى على النحوالمشار إليه، وتصرفه فى جزء من متحصلات نشاطه بالبيع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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