حرامي محترف| قرار عاجل بحبس عاطل الأزبكية عامين

قضت محكمة جنح الأزبكية، بمعاقبة عاطل بالحبس سنتين بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب النشل في منطقة الأزبكية.

البداية..



تلقي قسم شرطة الأزبكية بلاغًا من مواطن، يفي بسرقته بإحدى المواصلات، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم، واعترف بسرقة المواطنين بأسلوب النشل وأرشد عن المسروقات وضبط بحوزته مبلغ مالي وهاتفين وسلاح أبيض مطواة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة بحبسه، وتمت إحالته الي محكمة الجنح التي أصدرت حكمها المتقدم.