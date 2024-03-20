النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائى في حريق التوفيقية

طلبت جهات التحقيق بالأزبكية، الاستماع لأقوال الشهود في حريق التوفيقية، الذي شب داخل أحد المخازن في شارع زكي بميدان التوفيقية للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها كاملة، وانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب نشوب الحريق.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، حيث نشب حريق داخل عقار مكون من 6 طوابق في ميدان التوفيقية بالقاهرة، ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه.

تلقت عمليات النجدة، بلاغًا باندلاع حريق داخل أحد طوابق عقار في ميدان التوفيقية بالقاهرة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء.

وتم إخماد واطفاء الحريق وجار عملية التبريد وتم السيطرة عليها بواسطة سيارات الإطفاء بالحماية المدنية ولاتوجد أي خسائر بالأرواح وجارٍ رفع المخلفات الناتجة عن الحريق وإزالة المياه الراكدة بواسطة شركة الارتقاء بالحي وجارٍ المتابعة المستمرة.