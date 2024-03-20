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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انهال عليه| تفاصيل محاكمة المتهم بقت.ل شقيقه وزوجته ببولاق الدكرور

صدى البلد

بعد قليل.. تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، حكمها في إحالة أوراق المتهم بقتل شقيقه وزوجته لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

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جاء في أمر الإحالة أنه في يوم 2023/6/23، قام المتهم بقت.ل المجني عليها "داليا . ج" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي قت.لها على إثر خلاف استمر بينهما، وتنفيذاً لما أضمرته نفسه أعد سلاحا أبيض، وتحين فرصته والتي ما إن واتته حتى إنهال عليها طعنا بسلاحه، حتي تيقن من إزهاقه لروحها فأحدث ما بها من إصابات مبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق فأودى بحياتها، على النحو المبين بالتحقيقات.

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واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، هي أنه في ذات الزمان والمكان، قت.ل المجني عليه "محمد . ع" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي قت.له على إثر خلاف استمر بينهما، وتنفيذاً لما أضمرته نفسه أعد سلاحا أبيض،وتحين فرصته والتي ما إن واتته حتى انهال عليه طعنا بسلاحه المار بيانه، حتى تيقن من إزهاقه لروحه، فأحدث ما به إصابات مبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق فأودى بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

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