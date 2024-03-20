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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تخصص أعمدة الكهرباء والتكاتك| قرار بحبس 3 تشكيلات عصابية في وقائع سرقات

صدى البلد

أمرت النيابة العامة، بحبس 3 تشكيلات عصابية 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقة متعلقات المواطنين وأعمدة الكهرباء والتكاتك وموظف بحوزته 4 أطنان قضبان السكك الحديدية.

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سرقة قضبان السكة الحديد

وفى مديرية أمن شمال سيناء؛ ضبط موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة بئر العبد لقيامه بالاحتفاظ بكمية من قضبان حديدية للسكة الحديد وزنت “4 أطنان” بمزرعة ملكه بدائرة قسم شرطة بئر العبد بقصد بيعها لتجار الخردة.

سرقة الحقائب والهواتف المحمولة

وفى مديرية أمن الغربية؛ ضبط عنصرين إجراميين -"لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة أسيوط؛ لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الحقائب والهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة".

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 10 وقائع سرقة مستخدمان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، أرشدا عن المسروقات 6 هواتف محمولة - 10 حقائب - الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الوقائع.

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سرقة عامود كهرباء

وفى مديرية أمن المنوفية؛ ضبط 3 عاطلين “لأحدهم معلومات جنائية” - مقيمين بدائرة مركز شرطة السادات؛ حال سيرهم بسيارة “نقل” مُحمل عليها عامود كهرباء خاص بإحدى شركات الكهرباء، بمواجهتهم اعترفوا بسرقة العامودمن دائرة مركز شرطة السادات، وأنهم كانوا في طريقهم لبيعه.

وفي مديرية أمن القليوبية؛ ضبط 3 عاطلين “لإثنين منهم معلومات جنائية” - مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة؛لقيامهم بسرقة مركبة “توك توك” من قائدها بالإكراه، وبحوزتهم (2 سلاح أبيض، فرد محلى).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وأضافوا بقيامهم بالتصرف في مركبة “التوك توك” بالبيع لعميلهم “سيء النية” (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بالقليوبية) أمكن ضبطه والمركبة المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكهرباء النيابة العامة قضبان السكك الحديدية التكاتك مديرية أمن شمال سيناء قسم شرطة بئر العبد

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