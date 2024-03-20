عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أحمد عز وزينة أمام المحكمة بعد قليل بسبب مليون جنيه.. تفاصيل

صدى البلد

تنظر محكمة استئناف عالي الأسرة استئناف الفنان أحمد عز على قرار إلزامه بدفع 23 ألفا و304 جنيهات أسترلينية، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة عز الدين وزين الدين.

مفاجأة غير سعيدة لـ تجار الذهب

تحقيقات موسعة في مقـ تل طفلة على يد عشيق أمها

وكانت محكمة استئناف عالي الأسرة، أصدرت حكما بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفا و304 جنيهات أسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة عز الدين وزين الدين.

حكم رادع للمتهمين بسرقة دراجة بخارية في روض الفرج

تفاصيل حيثيات الحكم على المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر وأبو عمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

العيل 1000 جنيه| حكم رادع لتجار الأطفال في المقطم.. القصة الكاملة

فلوس بالكوم| القصة الكاملة للبلوجر سلمى الغزولي في قضايا النصب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنفطر ونتسحر امتى| موعد آذان الفجر والمغرب في رمضان بعد تغيير التوقيت الشتوي

الزمالك يعلن العصيان على الجبلاية.. الأبيض يرفض خوض مبارياته في الدوري

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن أسد التجمع الأول | تفاصيل بالفيديو

أسد يتجول في شوارع التجمع الخامس .. صور

يرفض تماما الانضمام للزمالك.. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي السابق

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

كيف نفذ مدرس فيزياء جريمته بقـ.تل طالب الدقهلية؟.. اعترافات وتفاصيل مفزعة

أحمد عز وزينة أمام المحكمة بعد قليل بسبب مليون جنيه.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

مفاجأة غير سعيدة لـ تجار الذهب

تحقيقات موسعة في مقـ تل طفلة على يد عشيق أمها

حكم رادع للمتهمين بسرقة دراجة بخارية في روض الفرج

تفاصيل حيثيات الحكم على المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

العيل 1000 جنيه| حكم رادع لتجار الأطفال في المقطم.. القصة الكاملة

فلوس بالكوم| القصة الكاملة للبلوجر سلمى الغزولي في قضايا النصب

الكنز تحت البيت| تفاصيل محاكمة المتهمين بالتنقيب عن الآثار في عابدين

محاكمة المتهمين في قضية تنظيم الجبهة الإسلامية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الجمهورية: انتصار العاشر من رمضان ذكرى معجزة عسكرية لأبناء جيشنا البطل

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

تخصص أعمدة الكهرباء والتكاتك| قرار بحبس 3 تشكيلات عصابية في وقائع سرقات

يفضل عدم وضع العطور أثناء الصيام لهذا السبب.. علي جمعة يكشف عنه

استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في غارات جوية وقصف مدفعي على قطاع غزة

10 كلمات تقال بعد انتهاء العشر الأوائل من رمضان.. اغتنم الباقي من الشهر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بامكانيات مش هتخليك تندم انك اشتريته .. هاتف Huawei nova 12i

في رمضان.. بضغطة زر يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي في مطبخك

إطلالة مثيرة للجدل.. غادة عبد الرازق تصدم متابعيها | شاهد

هل يمكن الإصابة بالنوبات القلبية أثناء مساعدة الأطفال فى المذاكرة ؟

فيديو

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

مجد القاسم يطرح أغنية رمضان

مفاجأة خلال أيام.. بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع

لتقييم الطلاب.. تفاصيل امتحانات شهر مارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ