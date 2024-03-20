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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة أموال شركة سيارات في الساحل

صدى البلد

قرر  قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، تجديد حبس 5 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لسرقتهم أموالًا من داخل شركة سيارات بمنطقة الساحل.

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كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على 5 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية؛ لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل شركة لبيع قطع غيار السيارات كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط “طجزء من المبلغ المالى ودراجة نارية- فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار،و5 هواتف محمولة قاموا بشرائها من متحصلات واقعة السرقة، وصرف باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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