أين ذهب الأسد المتجول في شوارع التجمع؟ تفاصيل

أثار أسد تجول في شوارع التجمع الخامس بالأمس حديث كل وسائل التواصل الاجتماعي وباشرت الأجهزة الأمنية والقضائية التحقيق وتم العثور عليه من قبل المواطنين.

وقررت النيابة العامة تسليم أسد صغير (شبل) لمزرعة حيوانات، بعد أن تم العثور عليه يتجول في شوارع التجمع الأول.

وكان أحد أفراد الأمن الإداري قد فوجئوا بتجول أسد صغير بشوارع التجمع الأول، وتمكن بالاشتراك مع آخرين من الإمساك به وتسليمه لقسم الشرطة.

من هو صاحب أسد التجمع الأول؟

وأفاد فرد الأمن أنه لم يستدل على صاحب الأسد، وبالعرض على النيابة العامة قررت تسليم الشبل إلى مزرعة حيوانات لحين الاستدلال على صاحبه، وتم تحرير محضر بالواقعة.

1000196575

1000196381

1000196383