عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أين ذهب الأسد المتجول في شوارع التجمع؟ تفاصيل

الاسد
الاسد

أثار أسد تجول في شوارع التجمع الخامس بالأمس حديث كل وسائل التواصل الاجتماعي وباشرت الأجهزة الأمنية والقضائية التحقيق وتم العثور عليه من قبل المواطنين. 

وقررت النيابة العامة تسليم أسد صغير (شبل) لمزرعة حيوانات، بعد أن تم العثور عليه يتجول في شوارع التجمع الأول.

وكان أحد أفراد الأمن الإداري قد فوجئوا بتجول أسد صغير بشوارع التجمع الأول، وتمكن بالاشتراك مع آخرين من الإمساك به وتسليمه لقسم الشرطة.

من هو صاحب أسد التجمع الأول؟

وأفاد فرد الأمن أنه لم يستدل على صاحب الأسد، وبالعرض على النيابة العامة قررت تسليم الشبل إلى مزرعة حيوانات لحين الاستدلال على صاحبه، وتم تحرير محضر بالواقعة.

1000196575
1000196575
1000196381
1000196381
1000196383
1000196383
1000196382
1000196382

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

«نزرع له جهازا».. جمال شعبان يكشف العلاج النهائي لـ أحمد رفعت

مزيد من التراجع.. مفاجأة في سعر اللحوم في الأسواق اليوم

ترشيحاتنا

إسرائيل تعترف بهزيمتها المُذلة في نصر العاشر من رمضان

سيدة: لماذا لا يعتبر الشذوذ زنا ؟.. شاهد رد على جمعة عليها

قراران عاجلان لـ النيابة الإدارية في حريق مصحة الأصدقاء لعلاج الإدمان

علي جمعة: مصر رفضت قبول المثلية الجنسية رغم كل الضغوط

بداية الربيع| الأرصاد تُعلن مفاجأة حول طقس الـ 24 ساعة القادمة

توجيهات عاجلة بتخفيف الأعباء عن المواطن.. الرئيس السيسي يطلع على مؤشرات الاقتصاد في ضوء الإجراءات الأخيرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيماء يونس: تحديت نفسي في مسلسل "بـ 100 راجل"

ألوان غريبة.. هند عبد الحليم تثير الجدل بملابسها| شاهد

زائر الفجر.. تفاصيل جديدة في واقعة أسد التجمع المتجول

روجينا تحتفل بانتهاء تصوير مسلسل «سر إلهى» وعيد ميلاد رؤوف عبد العزيز

فيديو

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

عالم غريب ومختلف| كريم عبدالعزيز يسرد قصته مع "الفيل الأزرق" ومفاجآت الجزء الثالث

جمدت بويضاتي.. ناهد السباعي تكشف سر رفضها الزواج ومواصفات فتى أحلامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ