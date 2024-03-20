رئيس النواب الأمريكي يدرس دعوة نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونجرس

يدرس رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، دعوة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونجرس.

وحسب موقع "يو إس إيه توداي" الأمريكي، يأتي ذلك بعد أن ألقى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، خطابًا لاذعًا انتقد فيه نتنياهو الأسبوع الماضي.

وقال جونسون للصحفيين اليوم الأربعاء: “إن هذا أحد الأشياء التي نضعها في الاعتبار وقد نحاول الترتيب لذلك”.

وأضاف “أعتقد أنه من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نظهر التضامن والدعم مع إسرائيل".

وقال جونسون أيضا في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لقيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب إنه أجرى “محادثة مطولة” عبر الهاتف مع نتنياهو صباح اليوم الأربعاء.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي كشف في وقت سابق أن الجمهوريين في مجلس النواب يدرسون دعوة نتنياهو إلى الكابيتول هيل.

وانتقد شومر، وهو أعلى مسؤول يهودي أمريكي، نتنياهو الأسبوع الماضي في قاعة مجلس الشيوخ، ودعا الإسرائيليين إلى إجراء انتخابات جديدة ليحل آخر محل نتنياهو.

وأضاف أن رئيس الوزراء "لم يعد يناسب احتياجات إسرائيل بعد 7 أكتوبر" وهو "شخص" عقبة أمام السلام."