أفادت صحيفة بوليتيكو بأن روسيا انتصرت في حرب الحبوب العالمية وسط احتجاجات حاشدة للمزارعين في أوروبا ضد الاستيراد غير الخاضع للرقابة للمنتجات الزراعية من أوكرانيا.

وكما تشير الصحيفة، خرج المزارعون في جميع أنحاء أوروبا إلى الشوارع، احتجاجًا على استيراد الحبوب الأوكرانية بشكل غير خاضع للرقابة.

وقالت الصحيفة إن "الاحتجاجات الجماهيرية أجبرت حكومات الاتحاد الأوروبي من وارسو إلى باريس على تقديم تنازلات ضخمة للمزارعين، وأدت إلى تدهور العلاقات السياسية بين كييف وحلفائها الغربيين إلى أضعف حالاتها".

وعلى العكس من ذلك، واصلت روسيا توريد حبوبها الرخيصة لعدد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

كما توصلت الصحيفة إلى استنتاج مفاده أن "روسيا تفوز بحرب الحبوب العالمية".

وفي عام 2023، جلبت روسيا محصول الحبوب الذي كان ثاني أكبر محصول في تاريخها - حوالي 143 مليون طن.

ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، من المتوقع أن يصل إنتاج الحبوب العالمي في عام 2023 إلى 2 مليار 819 مليون طن، وهو ما يزيد بنسبة 1.1٪ عن عام 2022.

ويحتج المزارعون في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بلجيكا وألمانيا وبولندا وفرنسا، على العديد من المعايير الأوروبية التي تنظم الإنتاج الزراعي، وكذلك ضد الاستيراد غير الخاضع للرقابة للمنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى الدول الأوروبية.

ويطالب المزارعون أيضًا بتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتنظيم الزراعة بشكل أقل صرامة.