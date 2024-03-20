فكرت في الانتقام.. سلاف فواخرجي تكشف مفاجأة عن خطأ طبي تعرض له والدها

حلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، ضيفة على الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج “ ع المسرح”، المذاع على قناة “ الحياة ”.

وقالت سلاف، إن من أكثر الأشياء التي أثرت في حياتها هو فقدان والدها، الذي رحل نتيجة خطأ طبي في المستشفى، خاصة أنها كانت مرتبطة به كثيرًا منذ طفولتها.

وأضافت أن والدها رحل نتيجة خطأ طبي على يد التمريض، مضيفة:" في لحظة انفعالية بعد معرفتي بسبب الوفاة فكرت في الانتقام من الممرضة التي قامت بهذا الخطأ، وفكرت في قتلها، لأني شعرت وقتها أنها أخذت أكثر شيء غال في حياتي".

وأكدت أن هذا الشعور زال سريعًا، وقالت انه قضاء وقدر، موضحة: «في النهاية سامحت والأمر عند الله ومتروك لحكمه وتقديره.. رب العالمين هو اللي بيسامح، وليس في استطاعتي فعل شيء أو بأيدينا شيء ولا يزال الأمر موجعا لي».