سولاف فواخرجي: مش منطقي إن الراجل يتجوز أكتر من واحدة

حلت الفنانة السورية سولاف فواخرجي، ضيفة على الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج “ ع المسرح”، المذاع على قناة “ الحياة ”.

وقالت سولاف فواخرجي:" مش منطقي أن الراجل يتجوز أكتر من واحدة وفكرة تعدد الزوجات ليست منطقية ".

وأضافت سولاف فواخرجي:" السيدة ليست رقم ولكنها إنسان ولا يجب أن يكون هناك بديل لها في حياة الزوج ".

وتابعت سولاف فواخرجي:" لا أتوقع أنه يتواجد إمرأة في العالم تقبل أو تكون سعيدة بزواج زوجها للمرة الثانية أو الثالثة عليها ".

وأكملت سولاف فواخرجي:" تعدد الزوجات ليس إهانة للمراة لكن يجب ان يكون هناك احترام للمرأة في الحياة الزوجية".