سولاف فواخرجي: ديانتي سورية.. ولا يعنيني في أي شخص سوى الأخلاق

حلت الفنانة السورية سولاف فواخرجي، ضيفة على الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج “ ع المسرح”، المذاع على قناة " الحياة .

وقالت سولاف فواخرجي، "أحب كل مراحل حياتي بصعابها وحزنها وإشراقها وخريفها، لأن في النهاية سولاف اليوم محصلة كل هذه الفصول التي مرت بها في حياتي".

وأضافت سولاف فواخرجي “حياتي عبارة عن قصة بسيطة وأبسط على أن تكون مسرحية”، مؤكدة أنها شخصية محظوظة لأنها امتهنت مهنة التمثيل، وتستطيع أن تعيش في عوالم كثيرة وشخصيات آخرين.

وتابعت فواخرجي، أنها تربت ضمن البيئة السورية في أسرة لأب وأم ديانتهما مُختلفة، لذلك تربت على أن ثقافتهما لا يعينها دين الآخر ولا انتماؤها في التعامل والتعرف عليه، مؤكدة “أقول دائمًا كما تعودت أن ديانتي سورية، ولا يعنيني في أي شخص سوى الأخلاق وحسن التعامل فقط”.