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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل العتاولة الحلقة 9 .. أزمة جديدة تواجه مي كساب والشرطة تلقي القبض على زينة

السقا
السقا

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل العتاولة مقتل خرطوشة علي أيدي خضر شقيق نصار بعد تلقيه رصاصة من الأمن أثنار عملية السرقة في حلقة أمس.

قرر خضر التخلص من خرطوشة خوفا من دخوله المستشفي وافشاء سرهم للحكومة.

كما شهدت الحلقة أزمة جديدة لمي كساب بعد عمل تحلسل DNA وثبوت عدم نسبها لوالدها فارس وهو ما جعلها تطلب من نصار( أحمد السقا) ضرورة البحث عن ابنهم الحقيقي ، في حين نصار لم يقتنع بكلامها وظن أنها محاولة منها لعودتها إلي عصمته مرة أخري.

انتهت الحلقة بقيام خضر بتدبير خطة للتخلص من حنة الفتاة التي يحبها نصار شقيقه لكي يتفرغ لعمله معه واتفق مع حبيبته مديحة لاقناع حنة للذهاب إلي صديقنها لتوصيل عباءة لتجدحنة نفسها داخل شقة للأعمال المنافية للآداب واقتحام البوليس الشقة في نفس لحظه دخولها ليتم القبض عليها.

 

أحداث مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، التي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطاً في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته. 

 

أبطال مسلسل العتاولة

يذكر أن مسلسل العتاولة، بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.

العتاولة مسلسل العتاولة احمد السقا

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