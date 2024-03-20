على جهاز التنفس.. شوبير يثير القلق من جديد بشأن حالة أحمد رفعت

كشف الإعلامي أحمد شوبير تطورات حالة اللاعب أحمد رفعت عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شوبير :"نتائج النهاردة جيدة جدا.. وهو لا يزال على جهاز التنفس الصناعي، ولكن بنسبة أقل".

وكشف الدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، آخر تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت، مشيرًا إلى أن تم رفع كل أجهزة التنفس الصناعي من اللاعب.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج على حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء أمس الثلاثاء، أن هذه خطوة مهمة، وبدأ اللاعب أحمد رفعت حاليًا في استعادة الوعي بشكل تدريجي.

وتابع الدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، أنه نتوقع استمرار التحسّن لحالة اللاعب أحمد رفعت، وعودة التنفس بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه بعد ذلك سنتعامل مع باقي المشاكل.