سلاف فواخرجي: فقدت بصري لمدة ساعتين في حادثة سقوط ديكور تصوير عليّ

أكدت النجمة السورية سلاف فواخرجي، مرورها بفترة صعبة تعرضت فيها لفقدان البصر لأكثر من ساعة أو ساعتين، قائلة: "مررت بتجربة صعبة لما اتعرضت لفقدان البصر لمدة ساعة وكانت تجربة سيئة جدا في حياتي وأكثر من ساعة أو ساعتين بطلت اشوف وكان بينزل دم مرعب".

وأوضحت سلاف فواخرجي، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن ديكور التصوير والاضاءة خلال مشاركتها بمسلسل عنبر 6، سقط عليها بشبك حديد منذ حوالي 3 سنوات وما زال يترك أثرا لدي حتى الان ولا تحب تذكر تلك الحادثة.

وتابعت: "أثار الحادثة موجود وكتير جدا بتزعجني ولكن في هذه اللحظة كنت بصرخ عشان بطلت اشوف وكان في سواد وحسيت بالدم وكنت في اللحظة دي عايزة اشوف أولادي، وكنت في حالة هيستيرية ومن أبشع التجارب اللي عشتها وأثرها باقي حتى هذه اللحظة".