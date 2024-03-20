سلاف فواخرجي: أنا مريضة بالتعلق.. وانفصالي عن زوجي يحافظ على الحب

حلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، ضيفة على الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج “ ع المسرح”، المذاع على قناة “ الحياة ”.

وقالت سلاف فواخرجي: "أنا مريضة بالتعلق، ولا أرى في التعلق شئ من العيب، بل بالعكس التعلق هو جزء من الحب، مادام نتعامل معه بطريقة إيجابية".

وأكدت أن التعلق بالأشخاص والأماكن والذكريات، شئ جميل، واليوم أن تجد شخص في مجتمعنا وسط كل الظروف الصعبة المحيطة يُحب ومُتعلق فهو شئ نادر جدًا.

وأضافت فواخرجي، أن حرارة الحب من المُمكن أن تؤذي الحب، وتحدثت عن علاقتها بزوجها، وحالة الانفصال التي مرت بها معه، قالت أن حفاظًا على هذا الحب كان لابُد من الانفصال، والحب حتى في الانفصال يزداد بيننا، لأنه حب حقيقي.