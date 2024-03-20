آلاف المصلين من جنسيات مختلفة يؤدون العشاء والتراويح بالأزهر.. فيديو

اصطف آلاف المصلين اليوم الأربعاء في الليلة الحادية عشر من شهر رمضان ‏المبارك، لأداء صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، حيث يجتمع المسلمون من مصر وعواصم العالم في رحاب الأزهر الشريف، مع حضور كبير للطلاب الدارسين في الأزهر من أكثر من مئة دولة من كل قارات العالم، جاؤوا وقلوبهم وجلة فيسارعون في الخيرات سائلين الله الغفران والقبول والرحمات والجنات.

وتقدم المصلين فضيلةُ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد الجندي، عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، وجمعٌ من علماء وقيادات الأزهر، وتقام صلاة العشاء الليلة من سورة التوبة برواية ‏حفص عن عاصم، وتقام صلاة التراويح من سورتي التوبة ويونس برواية السوسي عن أبي عمرو البصري، ورواية قالون عن نافع المدني، ورواية شعبة عن عاصم الكوفي.

ويؤُّم المصلين اليوم في الجامع الأزهر في صلاتي العشاء والتراويح الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى، والدكتور حمادة السيد خطاب، المدرس بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، والشيخ محمد عليوة النجار، والشيخ عادل محمود، معلم القرآن الكريم بمنطقة المنيا الأزهرية، والشيخ عيد كامل عراقي، مدرس القراءات بمعهد قراءات الخازندارة بشبرا. ويؤم المصلين في صلاة فجر الخميس الدكتور محمد رفاعي زلط، مدرس بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، مع التلاوة من سورة يونس.

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يحضر إلى الجامع الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة، وتؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر بالقراءات العشر ويؤمها نخبة من قراء القرآن الكريم في الأزهر الشريف، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر، مع التغطية الإعلامية لكل فعاليات الجامع خلال شهر رمضان.

يأتي ذلك في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة وحرص كبير على إحياء الأجواء الرمضانية وإعانة الصائمين على الطاعة والتزود من خيرات الشهر الفضيل وبركاته، وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة ‏الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.‏