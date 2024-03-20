عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

آلاف المصلين من جنسيات مختلفة يؤدون العشاء والتراويح بالأزهر.. فيديو

التراويح
التراويح

اصطف آلاف المصلين اليوم الأربعاء في الليلة الحادية عشر من شهر رمضان ‏المبارك، لأداء صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، حيث يجتمع المسلمون من مصر وعواصم العالم في رحاب الأزهر الشريف، مع حضور كبير للطلاب الدارسين في الأزهر من أكثر من مئة دولة من كل قارات العالم، جاؤوا وقلوبهم وجلة فيسارعون في الخيرات سائلين الله الغفران والقبول والرحمات والجنات.

وتقدم المصلين فضيلةُ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد الجندي، عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، وجمعٌ من علماء وقيادات الأزهر، وتقام صلاة العشاء الليلة من سورة التوبة برواية ‏حفص عن عاصم، وتقام صلاة التراويح من سورتي التوبة ويونس برواية السوسي عن أبي عمرو البصري، ورواية قالون عن نافع المدني، ورواية شعبة عن عاصم الكوفي.

ويؤُّم المصلين اليوم في الجامع الأزهر في صلاتي العشاء والتراويح الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى، والدكتور حمادة السيد خطاب، المدرس بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، والشيخ محمد عليوة النجار، والشيخ عادل محمود، معلم القرآن الكريم بمنطقة المنيا الأزهرية، والشيخ عيد كامل عراقي، مدرس القراءات بمعهد قراءات الخازندارة بشبرا. ويؤم المصلين في صلاة فجر الخميس الدكتور محمد رفاعي زلط، مدرس بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، مع التلاوة من سورة يونس.

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يحضر إلى الجامع الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة، وتؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر بالقراءات العشر ويؤمها نخبة من قراء القرآن الكريم في الأزهر الشريف، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر، مع التغطية الإعلامية لكل فعاليات الجامع خلال شهر رمضان.

يأتي ذلك في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة وحرص كبير على إحياء الأجواء الرمضانية وإعانة الصائمين على الطاعة والتزود من خيرات الشهر الفضيل وبركاته، وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة ‏الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.‏

الجامع الازهر التراويح في الجامع الأزهر - شيخ الأزهر الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

عاجل| حريق هائل في منطقة الهرم داخل إحدى الزراعات ..فيديو

تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

تراكم كميات كبيرة من القمامة في حرم السكة الحديد بالإسكندرية.. وتوجيه عاجل من المحافظ

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

ترشيحاتنا

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. قطر تعلن تثبيت أسعار الفائدة

بلينكن : نقترب من التوصل لاتفاق تهدئة في غزة

لفافات هيروين.. الجنايات تبرئ شقيقين من تهمة تجارة المخدرات ببولاق الدكرور

الخارجية الأمريكية: موقفنا الرافض لتهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة لم يتغير

في غفلة منها .. سقوط المتهمين بسرقة حقيبة فتاة أجنبية بالعجوزة

واشنطن تعلن موقف بلينكن من حضور اجتماع مع الوفد الإسرائيلي بشأن رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب لبن ودقيق.. طريقة عمل القشطوطة زي الجاهزة

تبدأ من 86 ألف جنيه .. أرخص 6 سيارات في السوق المصري

ضيق أوي وبطنها مكشوف .. ظهور مثير لـ جوهرة

بدلة غير تقليدية.. مي سليم تثير ضجة في أحدث ظهور |شاهد

فيديو

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

عالم غريب ومختلف| كريم عبدالعزيز يسرد قصته مع "الفيل الأزرق" ومفاجآت الجزء الثالث

جمدت بويضاتي.. ناهد السباعي تكشف سر رفضها الزواج ومواصفات فتى أحلامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

اﻟﻤﺰﻳﺪ