مدير مركز لندن للدراسات: الولايات الأمريكية المتأرجحة ستؤثر بشكل كبير على الانتخابات الرئاسية|فيديو

قال إيثار إي دينسر ، مدير مركز لندن للدراسات، إنه على مدار العشرين عاما كانت الولايات الأمريكية المتأرجحة في غاية الأهمية، وبالتالي سيكون لها دلالات وتأثير كبير على الانتخابات الرئاسية هذه المرة، إذ إن ولايات بنسلفانيا وجورجيا وأريزونا وميتشجن وويسكونس لديها عامل حاسم كبير، فالولايات الست هذه كبيرة، ولديها انتخاباتها في أوقات محددة.

وأضاف "دينسر"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن ولاية أوهايو مهمة ومتأرجحة، والوقت ما زال مبكرا للتوقع بشكل دقيق ما هي النتائج النهائية وما تقرره هذه الولايات، لكن برغم من ذلك من غير العادل أن ننظر إلى الانتخابات الماضية حيث إن ولاية جورجيا قد تتجه هذه المرة نحو الديمقراطيين.

وأشار إلى أن ما يختلف هذه المرة أن ولايتي نيفادا وأريزونا القضية الأساسية بالنسبة لهما هي الأصول من أمريكا اللاتينية حيث إن هناك محاولات للحفاظ على التوازن في هذه المناطق من خلال هذه العرقيات المختلفة والتي ترتبط بدونالد ترامب، والأمر نفسه مع أريزونا حيث إن هناك الكثير من القضايا المتعلقة بترامب الخاصة بالحدود.