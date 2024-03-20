السفارة الأمريكية بالقاهرة: نعمل بكل جهد مع شركائنا المصريين لتحقيق السلام بالمنطقة

أكدت نائب مدير البعثة في السفارة الأمريكية بالقاهرة، إيفينيا سيدرياس، أن الولايات المتحدة تعمل، بكل جهد، مع الشركاء في مصر والشرق الأوسط؛ من أجل تحقيق السلام في المنطقة، خلال شهر رمضان.

وقالت إيفينيا سيدرياس- على هامش حفل الإفطار السنوي الذي نظمته السفارة، مساء اليوم الأربعاء، بالإسكندرية - "نتناول الإفطار الرمضاني سويا، ونؤكد مجددا عَلى قِيَم اَلتَّضَامُن وَالتَّفَاهُم التي بتْوَحَّدْنا"، مشيرة إلى أن رمضان يعتبر وقتا لِلسَّلَام، ونحن نتمني أن يحقق السلام".

وأوضحت أن وَزير الخارجية الأمريكي بلينكن موجود حالِيًّا في الشرق الأوسط، ومن المنتظر أن يتواجد في القاهرة غداً لمناقشة مقترحات وقف إطلاق النار وزيادة المساعدات الإنسانية.

وأضافت: "من دواعي سروري أن نجتمع هنا الليلة لتناول هذا الإفطار. نيابةً عن سفارة الولايات المتحدة، ويشرفنا أن نشارككم هذه اللحظة المميزة".. تشرفت اليوم بلقاء نائب المحافظ وكبير الأئمة الدكتور إبراهيم الجمال؛ أنا والسفير هيرو مصطفى جارج وجميع زملائي؛ حريصون على تعميق شراكاتنا وصداقاتنا في جميع أنحاء الإسكندرية".

وقالت "أشيد بزملائي شون جونز (مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية)، وهاري كريز (نائب مدير مكتب النمو الاقتصادي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية)، وبنجامين سايدز (المستشار الأمني ​​للسفير)، وأليسا ألمو (القسم السياسي)، ودينا النهراوي (الصحافة)".

واختتمت تصريحاتها معربة عن امتنانها لإتاحة الفرصة لتقوية أواصر الصداقة في الإسكندرية وتاريخها الفريد وتقاليدها المتعددة الثقافات إلى ومجتمع الأعمال النابض بالحياة والترحيب بالناس.

وقالت إنها تعتبر الإسكندرية مكانًا خاصًا، وقالت "باعتباري أمريكية من الجيل الأول؛ فإنني أستمتع ببعض الروابط العائلية عبر والدي اليونانيين في الإسكندرية أيضًا".