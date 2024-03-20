مصري ودولارات .. سقوط المتهمين بسرقة خزينة فندق تربية كلاب بالجيزة



نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في استعادة خزينة عقب سرقتها من داخل أشهر فندق لاستضافة الكلاب بمنطقة كرداسة والقبض على الجناة.

وكانت البداية بتلقي اللواء هشام أبوالنصر مساعد أول وزير الداخلية إخطارا من قسم كرداسة يفيد بسرقة خزنة بها مبلغ 30 ألف دولار ومليون جنيه من داخل فندق شهير لاستضافة الكلاب وتدريبها.

تم تشكيل فريق بحث من رجال مباحث الجيزة لكشف غموض وملابسات الحادث وتبين أن اثنين من العمال بالفندق وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطهما وأرشدا عن مكان الخزينة والأموال وتم استعادة المسروقات وتحرير محضر بالواقعة.